Desentendimento entre pai e filha termina em agressão na Vila Brasília

Crédito: Maycon Maximino

Um desentendimento entre um pai e sua filha terminou no plantão policial e com ambos feridos, nesta sexta-feira (16).

Durante a manhã de hoje, a Polícia Militar já havia sido acionada na residência da família, na Vila Brasília, após um desentendimento entre eles. Na ocasião, os dois foram conduzidos à Delegacia de Defesa da Mulher, sendo orientados e liberados, porém à noite, a desinteligência entre eles continuou.

Segundo informações, o idoso de 75 anos estava tomando banho, e ao sair, deparou-se com a filha de 47 anos, à porta do banheiro, armada com um pedaço de pau e começou a agredi-lo.

Eles entraram em luta corporal e o pai conseguiu pegar uma faca para se defender, ferindo a filha levemente, no braço.

A Polícia Militar foi novamente acionada e os dois foram conduzidos ao plantão policial, após receberem atendimento médico.

O pai, que estava bastante ferido, foi ouvido e liberado, e a filha, permaneceu à disposição das autoridades policiais.

