Desconhecido se passa por policial civil para extorquir trabalhador

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um desconhecido tentou um golpe na noite de quarta-feira, 17, contra um torneiro mecânico de 28 anos. Na manhã seguinte, um desconhecido se passou por policial civil, mas foi bloqueado pela vítima.

Na manhã desta quinta-feira, 18, a vítima relatou em boletim de ocorrência o ocorrido e disse que tudo começou quando recebeu uma foto de uma mulher de um número desconhecido via WhatsApp. Avisou a pessoa que teria encaminhado por engano e teria apagado em seguida a foto. Entretanto, a pessoa passou a enviar mais fotos e desta vez sensuais. Passou a conversar e perguntar a idade, dizendo ser maior de idade. Minutos depois, a suposta mulher pediu suas fotos, e ele enviou. Em seguida, a pessoa disse que teria 14 anos e parou a conversa.

No dia seguinte, um desconhecido entrou em contato e afirmou que seria da Polícia Civil e teria informações pessoais suas, mas não queria prejudicá-lo. Era então para ele retornar a ligação ou responder mensagens, dando a entender que seria um golpe, já que teria recebido orientações que a corporação não mantinha contato por aplicativos. Diante do fato, bloqueou o contato e entrou em contato com a CPJ para registrar a queixa.

Leia Também