Desconhecido arromba e furta loja no centro de São Carlos

Imagem Ilustrativa - Crédito: divulgação

Uma loja, localizada na rua Visconde de Inhaúma, no centro de São Carlos, foi alvo de criminosos nesta quinta-feira, 5.

Uma vítima de 28 anos elaborou boletim de ocorrência e disse que os responsáveis pelo furto teriam arrombado a parte de trás do imóvel, que dá acesso ao estacionamento e no interior da loja, levaram dois notebooks e uma câmera fotográfica. A vítima informou ainda que o interior do estabelecimento comercial estaria em desalinho. O crime foi registrado na CPJ.

