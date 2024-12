Desconhecido aproveita ataque de epilepsia de homem e furta veículo alugado

Compartilhar no facebook

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Nos últimos dias de 2024, um inusitado furto aconteceu próximo ao pedágio de Araraquara, por volta das 12h deste domingo, 29. O crime foi registrado em boletim de ocorrência na CPJ.

Um homem de 29 anos disse que dirigia seu veículo, que teria sido alugado de uma locadora e quando estava na rodovia Washington Luís (SP-310) teria tido um ataque de epilepsia. Afirmou que conseguiu parar o carro no acostamento e após atendimento médico, ao retornar, desconhecido levou o veículo. No interior havia seu celular, roupas e a carteira com documentos e R$ 250,00.

