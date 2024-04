Cruzeiro do Sul deve ganhar base da Polícia Militar com 70 policiais, diz vereador

Imagem ilustrativa base PM -

Na tarde desta terça-feira (16), durante a sessão ordinária da Câmara Municipal, o vereador Sergio Rocha comunicou a chegada de uma companhia da Polícia Militar à região do Cruzeiro do Sul. A informação é resultado de quatro meses de trabalho conjunto com o secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social, Samir Antônio Gardini, o secretário municipal de Obras Públicas, João Batista Muller, e a Polícia Militar.

O principal desafio foi encontrar um local adequado para a instalação da base. "Identificamos um local, que foi apresentado ao Coronel da PM e aprovado para a instalação da base. É certo que a região do Cruzeiro do Sul receberá a 2ª Companhia da Polícia Militar, composta por 70 policiais e mais de 15 viaturas que garantirão a segurança na região do Cruzeiro do Sul, Monte Carlos, Pacaembu, Gonzaga e CDHU", destacou o vereador.

Rocha salientou que a implantação da base depende apenas da aprovação da Secretaria Estadual de Segurança Pública.

