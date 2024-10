Criminosos invadem condomínio em construção, roubam carga milionária e incendiam dois veículos

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

29 Out 2024 - 09h44

29 Out 2024 - 09h44

Crédito: Matão Urgente

Um roubo de cabos, fiação e um caminhão pode ultrapassar R$ 1 milhão e ocorreu por volta das 23h desta segunda-feira, 27, após 15 criminosos fortemente armados, invadir o Condomínio Flórida, que ainda está em construção, em Matão. A Polícia Militar foi acionada por volta das 3h desta terça-feira, 29 e encontraram os funcionários, amarrados dentro de um dos contêineres.

Informações dão conta que a quadrilha mediante ameaças, teria rendido os vigilantes e funcionários. Após o crime, ateou fogo em dois veículos que seriam dos vigias.

Os bandidos teriam como alvo dois contêineres que armazenavam fios e cabos elétricos, além de outros materiais de valor. Os produtos roubados foram carregados em um caminhão branco, que também havia sido roubado em um crime anterior.

Segundo as vítimas, a ação criminosa durou aproximadamente duas horas, com os criminosos deixando o local por volta da 1h, em direção às rodovias Brigadeiro Faria Lima e Carlos Fernando Malzoni. Câmeras de monitoramento captaram parte da movimentação. Os carros dos vigilantes, um Escort e um Uno, foram encontrados queimados em uma estrada de acesso ao bairro Boa Vista, após intervenção do Corpo de Bombeiros.

Leia Também