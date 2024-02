Corpo de idoso que caiu de sacada será enterrado na tarde deste domingo

O corpo do idoso Pedro Ribeiro da Silva, 82, que morreu no começo da manhã deste sábado (24) após cair da sacada de um sobrado no Jardim Bicão será sepultado às 14h deste domingo no cemitério Nossa Semhora do Carmo.

Pedro realizava a manutenção de uma grade na sacada, quando a mesma cedeu e ele caiu de uma altura de cerca de 3 metros. O SAMU, foi acionado, mas o idoso morreu antes da chegada do socorro.

Pedro era viúvo e deixa quatro filhos. As causas do acidente que o vitimaram ainda são desconhecidas.

