Com requintes de terror, quadrilha assalta família na Vila Isabel

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Com requintes de terror, uma quadrilha assaltou uma casa na rua Santa Clodilde, na Vila Isabel, por volta das 21h15 desta segunda-feira, 26. Um homem foi agredido e duas mulheres ameaçadas de morte.

Um homem de 36 anos disse que estava em sua casa com a esposa, de 46 anos e sua sogra quando quatro criminosos entraram na casa. Um deles estava com uma arma de fogo.

O homem foi trancado no banheiro com um dos comparsas e as mulheres, em um quarto. O restante da gangue se apoderavam de objetos valiosos que queriam acesso a um cofre que existiria na moradia.

Durante o crime, o homem foi agredido por um dos bandidos com coronhadas na cabeça. As mulheres, ameaçadas de morte.

Os bandidos se apoderaram de uma TV, joias, bebidas, um drone e três celulares e fugiram em uma Oroch bege, placas DIT7B89, pertencente à família. O crime foi registrado na CPJ.

