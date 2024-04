Motociclista bate fortemente contra traseira de carro no Centro

Ao fundo a vítima sendo atendida; em primeiro plano, o vidro estilhaçado do carro e um capacete - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito deixou um motociclista de 24 anos ferido na tarde desta quarta-feira, 17, no centro de São Carlos. Os envolvidos transitavam pela rua Rui Barbosa.

Segundo informações obtidas no local, o trânsito estava lento. O motorista de um HB20 freou e o motociclista que vinha logo atrás, bateu forte no carro, indo ao solo. O capacete do motociclista ficou preso no vidro traseiro do carro, foi estilhaçado pelo impacto.

A vítima chegou a ficar inconsciente e uma unidade de suporte avançado (USA) do Samu foi ao local. Com trauma no rosto, foi socorrido à Santa Casa para atendimento médico.

