Colisão traseira deixa cinco feridos no Cidade Aracy; três eram crianças

Veículo onde estava cinco pessoas, sendo três crianças, ficou com a frente totalmente destruída - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito deixou cinco feridos na tarde desta sexta-feira, 20, na Avenida Integração, no Cidade Aracy. Três, eram crianças.

Segundo a reportagem do São Carlos Agora apurou, a colisão aconteceu logo após uma ‘pancada’ de chuva que caiu sobre a cidade e os veículos envolvidos transitavam sentido bairro/centro.

No local do acidente, em frente ao Cemitério da Paz, aconteceu um alagamento na avenida e formou-se uma grande poça de água.

Além dos dois adultos que estavam no banco dianteiro, havia três crianças de 3, 6 e 8 anos respectivamente no banco traseiro. Todos sofreram ferimentos e foram socorridos por duas viaturas do SAMU à Santa Casa para atendimento médico.

