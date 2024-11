Colisão entre moto e ônibus deixa uma vítima no Santa Felícia

Compartilhar no facebook

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta sexta-feira (8), um acidente entre uma moto e um ônibus deixou um motociclista ferido no cruzamento da Rua Doutor Procópio de Toledo Malta e Rua Paulo Toyama Riuji, Santa Felícia. O ônibus não respeitou a sinalização de parada e avançou, colidindo com a motocicleta que trafegava pela Rua Paulo Toyama Riuji

A vítima, um homem de 52 anos que trabalha em um restaurante local, havia acabado de sair de uma oficina mecânica e estava a caminho do restaurante. Com o impacto, o motociclista sofreu uma fratura no punho esquerdo e foi socorrido pelo Samu e levado para a Santa Casa.

