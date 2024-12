Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferido em São Carlos

Movimentação no local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta segunda-feira (4), uma colisão envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrada na Avenida Antônio Blanco, em São Carlos. O acidente ocorreu quando o carro, que seguia no sentido bairro-Centro, tentou realizar uma conversão para a Rua São Paulo. O motorista não percebeu a moto que vinha no sentido contrário (Centro-bairro) e acabou virando na frente do motociclista, que colidiu na lateral do carro.

O condutor da motocicleta, um homem de 32 anos, sofreu uma fratura na perna e um corte na mão. Ele foi socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado à Santa Casa de São Carlos em uma Unidade de Resgate (UR).

