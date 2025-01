Colisão entre carro e moto deixa jovem ferida em São Carlos

Samu no local socorrendo a vítima - Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta terça-feira (21), uma colisão envolvendo uma motocicleta e um carro deixou uma jovem de 21 anos ferida na rua Episcopal, em frente ao São Carlos Clube, no centro da cidade.

De acordo com informações, o acidente ocorreu quando o condutor do carro, ao sair de uma vaga de estacionamento, não percebeu a motociclista que trafegava pela via no sentido centro. Ele relatou ter sinalizado com a seta antes de entrar na avenida, mas não avistou a moto, que acabou colidindo com a lateral do veículo.

Com o impacto, a jovem foi arremessada ao solo. A equipe da Motolância foi a primeira a prestar atendimento no local, estabilizando a vítima. Em seguida, uma viatura básica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) realizou o transporte da motociclista à Santa Casa de São Carlos.

Leia Também