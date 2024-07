Colisão entre carro e bicicleta deixa jovem ferido no Centro

Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre um carro e uma bicicleta deixou um jovem de 22 anos ferido no começo da tarde desta quarta-feira (17), no Centro.

Segundo informações obtidas no local, o ciclista descia a rua José Bonifácio e no cruzamento com a rua Padre Teixeira colidiu contra a lateral de um Gol. Com o impacto a vítima foi arremessada ao solo e sofreu escoriações.

O Samu prestou os primeiros atendimentos e em seguida o ciclista foi encaminhado pelo Resgate do Corpo de Bombeiros até a Santa Casa.

