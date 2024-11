Colisão entre caminhão e motocicleta deixa motoboy ferido em São Carlos

Momento em que motociclista é socorrido - Crédito: Maycon Maximino

Na noite desta terça-feira (12), uma colisão entre um caminhão e uma motocicleta deixou um motoboy, de 21 anos, ferido na rua Iwagiro Toyama, próximo ao posto de combustível no Jardim Paulistano.

O acidente ocorreu quando o caminhão, que seguia no sentido Kartódromo-rodovia, tentou fazer uma conversão para a rua Rodolfo Luporini. Devido a uma curva na via, o motorista não avistou o motociclista, que seguia no sentido oposto. A moto colidiu frontalmente com o caminhão durante a manobra.

O condutor da motocicleta sofreu uma fratura no fêmur esquerdo e foi socorrido e levado à Santa Casa de São Carlos para atendimento.

