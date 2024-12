Ciúme provoca briga entre casal e mulher tem braço fraturado

Compartilhar no facebook

Ambulância do Samu chegando na Santa Casa - Crédito: arquivo

O ciúme foi a motivação de uma briga entre um casal. A ocorrência aconteceu nos primeiros minutos da madrugada desta quarta-feira, 18, durante um churrasco em uma casa no Jardim Bandeirantes. A mulher levou a pior e sofreu fratura em um dos braços.

Segundo consta em boletim de ocorrência, o casal estava na confraternização, quando um homem de 37 anos teria conversado com a filha do dono da festa e a companheira, de 56 anos não gostou e ficou enciumada.

Teve início uma discussão e o homem alega que sua companheira a teria pegado pelo pescoço e para se defender, empurrou-a. Com a queda, a mulher sofreu fratura em um dos braços e foi socorrida pelo SAMU à Santa Casa para atendimento médico. A mulher alega que não lembra de ter pego no pescoço do companheiro durante o desentendimento.

Policiais militares atenderam a ocorrência e encaminharam o homem até à CPJ para as deliberações de praxe.

