Crédito: Maycon Maximino

Um ciclista foi parar dentro do córrego do Gregório após a bicicleta que conduzia ficar sem freio. O acidente aconteceu no cruzamento da avenida Comendador Alfredo Maffei com a rua Toto Leite.

A vítima foi retirada do córrego pelo Corpo de Bombeiros e em seguida encaminhada até a Santa Casa com suspeita de fratura na perna

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também