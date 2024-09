Casal furta veículo e se envolve em acidente na região da Bela Vista

Gol ficou parcialmente destruído após colidir contra um poste na Bela Vista - Crédito: SCA

Um homem de 29 anos e uma mulher de 35 anos foram detidos nesta quinta-feira, 12, acusados de furtar um veículo na rua Totó Leite, em São Carlos. O casal se envolveu em um acidente de trânsito da região da Bela Vista, por volta das 4h30.

PMs foram informados via Copom que o proprietário de um Gol, produto de furto ocorrido no dia anterior, por volta dos 30 minutos, nas proximidades da rua Totó Leite, estaria acompanhando o veículo nas proximidades do Parque do Kartódromo vindo a perdê-lo de vista em seguida. Minutos depois os PMs viram o Gol na Avenida Francisco Pereira Lopes. Deram ordem de parada, que não foi obedecida e começou a perseguição por vários bairros e na rua Ernesto Bueno, esquina com a rua Luiz Arnaldo Wenzel, na Bela Vista, ocorreu a colisão contra um poste.

O motorista tentou a fuga, mas foi abordado. A sua comparsa foi detida dentro do carro e em seu sutiã, havia um simulacro de revólver.

Questionado, o motorista confessou o furto, informando que sua parceira, foi quem “mixou” o veículo.

O casal foi detido e encaminhado à UPA Vila Prado, onde foram medicados e em seguida encaminhado à CPJ e após as deliberações de praxe, autuado em flagrante e recolhido ao centro de triagem. O Gol furtado foi restituído à vítima.

Leia Também