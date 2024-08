Casal de aposentados é assaltado no 29

SIGA O SCA NO

Represa do 29 - Crédito: divulgação

Um casal de aposentados foi vítima de um assalto por volta das 20h de domingo, 18, na Alameda dos Curiangos, no Balneário do 29. O crime foi registrado nesta segunda-feira, 19, na CPJ.

As vítimas, respectivamente de 78 anos e 84 anos, afirmaram às autoridades policiais que estavam na sua casa quando três desconhecidos, todos com balaclavas e luvas pretas, entraram. Um deles estaria armado.

Renderam ambos e mediante ameaças e em tom agressivo, queriam objetos de valor. Os criminosos ficaram por 30 minutos na casa e posteriormente prenderam o casal no banheiro e fugiram levando um celular e o Corolla prata, placas GEG-5851. Quando conseguiram sair do cômodo, as vítimas acionaram a Polícia Militar. Porém ninguém foi detido.

Leia Também