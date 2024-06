Carros roubados durante assalto em residência em Pontal são encontrados em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Na manhã de hoje, os policiais militares recuperaram dois veículos roubados na cidade de Pontal, região de Ribeirão Preto.

Os policiais foram acionados via COPOM para atender uma ocorrência nas margens da rodovia SP 215, sentido São Carlos/Ribeirão Bonito. Ao chegarem no local, encontraram um veículo Fiat Siena que havia sido roubado na manhã de hoje na cidade de Pontal. As vítimas do roubo também estavam no local.

Em contato com as vítimas, os policiais apuraram que foram rendidas dentro de sua casa por volta das 6h da manhã por três indivíduos armados. Os criminosos mantiveram as vítimas sob vigilância e ameaça de morte enquanto reviravam a casa e obrigavam-nas a realizar transações bancárias.

Em seguida, os bandidos colocaram uma moradora no banco do passageiro do veículo HB20 e um homem amarrado no porta-malas do Fiat Siena. As vítimas foram levadas para uma casa em São Carlos, onde foram detidas por um tempo. Depois, foram levadas para a área rural onde o veículo Fiat Siena foi abandonado. O veículo HB20 foi abandonado no cruzamento das ruas Bruno Pauka e Guerino Baldan, no bairro Antenor Garcia.

As vítimas e os veículos foram apresentados na Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência. Os policiais mostraram fotos de suspeitos para as vítimas, mas nenhum foi reconhecido.

Leia Também