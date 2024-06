Carros batem em cruzamento no Centro de São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Gabriel Henrique

Mais um acidente foi registrado na manhã deste sábado no cruzamento da rua 13 de Maio com a avenida São Carlos, no Centro.

Segundo informações, o Fiat Siena da Prefeitura de Araraquara que transitava pela rua 13 de Maio não teria respeitado o sinal de pare e foi atingido por um VW Fox que seguia pela avenida. Não houve feridos.

A Polícia Militar encaminhou uma equipe ao local para o registro da ocorrência.

O local já registrou vários acidentes e a população já cogitou a possibilidade da instalação de um semáforo no cruzamento.

Leia Também