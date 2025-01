Carroceria de caminhão é furtada e proprietário pede ajuda

Compartilhar no facebook

Carroceria que foi furtada no Cidade Aracy. Dono pede ajuda - Crédito: Divulgação

Uma carroceira de um caminhão foi alvo de furto ocorrido na madrugada de sábado, 25, na Avenida Marisete Teresinha Santiago, no Cidade Aracy. Por ser de uso para o trabalho, a vítima pede ajuda e quem tiver informações, entrar em contato pelo fone 190.

A carroceria tem o emplacamento JXZ-6899 e estaria carregada com “roto moído”. De acordo com a vítima, ela estava no caminhão, em frente a sua casa e desconhecido teria cometido o crime por volta das 4h40.

Uma testemunha teria dito que viu a carroceria em outro caminhão que seguiu sentido Ribeirão Bonito pela rodovia Professor Luís Augusto de Oliveira.

