Carro roubado em Ribeirão Bonito é recuperado pela Força Tática em São Carlos

SIGA O SCA NO

Carro roubado estava com as placas trocadas - Crédito: Maycon Maximino

Um carro produto de roubo na cidade de Ribeirão Bonito em janeiro deste ano foi recuperado pela Força Tática da Polícia Militar na noite desta quinta-feira.

A equipe já tinha conhecimento que o carro era clonado, pois a placa havia sido trocada e o carro verdadeiro seria de cidade de Fernandopolis e o mesmo estaria recebendo multas na cidade de São Carlos.

Na noite de hoje, durante patrulhamento, os policiais avistaram o carro dentro de um posto de combustíveis na Vila Costa do Sol e realizaram a abordagem. O responsável pelo veículo, um rapaz de 22 anos, com passagens pela polícia e morador de Ibaté declarou que comprou o carro de um desconhecido e não sabia a procedência.

Diante do flagrante, o acusado, juntamente com o carro foi apresentado no plantão policial, onde permaneceu a disposição da Polícia Civil.

Leia Também