Carro roubado é recuperado pela PM abandonado na rodovia Domingos Inocentini

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um HB20 branco, produto de roubo, foi localizado por policiais militares na tarde deste domingo, 30, em São Carlos.

O veículo estava abandonado em uma mata às margens da rodovia Domingos Inocentini, na região do Assentamento Nova São Carlos. Após denúncia, a PM foi acionada via Copom que entraram em contato com a vítima, um arquiteto de 40 anos que disse que o veículo pertence a mãe, uma professora de 67 anos, e foi levado na madrugada quando ele deixava a casa de sua namorada e foi abordado por um desconhecido que estava com capuz e mediante ameaças de morte, entregou o HB20.

A vítima foi até o local onde estava o carro e após as formalidades praxe, o HB20 foi restituído ao proprietário.

Leia Também