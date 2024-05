Carro com queixa de roubo é apreendido pela PM

Com queixa de roubo, carro foi apreendido e recolhido ao pátio municipal - Crédito: Divulgação

Durante patrulhamento preventivo na noite desta segunda-feira, 13, policiais militares apreenderam por volta das 21h15, na rua Alexandre Pedrazzani, no Jardim Novo Horizonte, um carro com queixa de roubo.

Os PMs patrulhavam o bairro quando viram um HB20 estacionado, com as portas abertas e suspeitos em seu interior que mudaram o comportamento com a aproximação da viatura.

O motorista começou a movimentar o carro, até que ocorreu a abordagem na rua Alexandre Pedrazzani. Em pesquisa das placas para constatar a procedência e averiguando paralelamente a numeração do motor, os PMs constataram que as placas verdadeiras do HB20 seriam FGK7G03, e não FAD-0B49, que estariam no veículo. O carro, seria ainda produto de roubo.

Posteriormente os suspeitos foram encaminhados à CPJ e a autoridade fez a autuação em flagrante por roubo e o HB20 recolhido ao pátio municipal.

Já uma Strada também foi averiguada devido as chaves de ignição estar no interior do HB20 e constava Renajud Circulação e foi removido ao pátio municipal por CRR.

