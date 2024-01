Carro colide em poste e mulher fica ferida na marginal

Crédito: Lourival Izaque

Uma mulher ficou ferida após um carro colidir contra um poste no começo da tarde deste sábado na avenida Francisco Pereira Lopes, perto da curva do joinha. Com o impacto o poste caiu, porém não informações de falta de energia na região.

Corpo de Bombeiros, Samu e Polícia Militar atenderam a ocorrência. A vítima foi encaminhada até s Santa Casa e o estado de saúde não foi informado.

Por causa do acidente, o trânsito no sentido shopping/USP está interditado. As causas do acidente são desconhecidas.

