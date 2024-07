Carro colide contra poste na Vila Morumbi

SIGA O SCA NO

Carro ficou com a frente danificada após a colisão - Crédito: Gabriel Henrique

Um carro colidiu contra um poste de energia no final da tarde deste domingo (7), na Vila Morumbi, em São Carlos.

De acordo com informações, o motorista de um Fiat Palio, de 30 anos, seguia pela Rua Guara quando, por motivos a serem apurados pelas autoridades, perdeu o controle da direção e atingiu o poste. Com o impacto da batida, a frente do carro ficou bastante danificada.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o Corpo de Bombeiros foram acionados e compareceram ao local. No entanto, o motorista do carro recusou ser encaminhado ao hospital para atendimento médico.

A Polícia Militar foi acionada para verificar se o condutor havia ingerido bebida alcoólica.

