Carreta desgovernada atinge defensa metálica e placas de sinalização na SP-310

Após perder o controle, carreta colidiu em defensa e placas de sinalização - Crédito: Rota das Notícias

Um acidente foi registrado no km 250 da rodovia Washington Luís, (SP-310) – sentido capital/interior.

Segundo apurado, uma carreta desgovernada atingiu uma defensa metálica e placas de sinalização. O motorista, que saiu de Santos com destino a Goiás, estava sem carga e alega que teria sido fechado por outro caminhão.

Após atingir a defensa e as placas, o veículo parou no acostamento. Ninguém ficou ferido. Mas o motorista será submetido ao teste do etilômetro para ver se não está embriagado.

O Corpo de Bombeiros, unidade resgate da concessionária que administra a rodovia e Polícia Rodoviária atenderam a ocorrência

