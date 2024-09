Capotamento deixa duas pessoas feridas na Washington Luís

Carro ocupado por quatro pessoas capotou na WL - Crédito: Maycon Maximino

Duas pessoas ficaram feridas após um capotamento registrado na tarde desta quinta-feira (12), na rodovia Washington Luís (SP-310), entre São Carlos e Ibaté.

Segundo informações, o condutor do carro seguia no sentido capital/interior, com destino a cidade de Itápolis, quando em uma ultrapassagem, perdeu o controle da direção e acabou capotando no canteiro central.

Além do motorista, mais três pessoas estavam interior do automóvel. Duas precisaram ser socorridas pelo Resgate da concessionária e encaminhadas até a Santa Casa de São Carlos.

O policiamento rodoviário compareceu no local e registrou a ocorrência.

