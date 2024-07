Câmera de segurança flagra furto de moto em São Carlos; proprietário pede ajuda

A motocicleta JTA/SUZUKI EN125 YES, placa DNM 3631, foi furtada na noite do último sábado (20), na Avenida Gregório Aversa, no Residencial Parque dos Jacarandás, no bairro Recreio São Judas Tadeu, em São Carlos.

Segundo a vítima, o crime aconteceu entre as 18h10 e as 23h, enquanto a moto estava estacionada em frente ao condomínio, local comumente frequentado por outros moradores e equipado com câmeras de segurança. Ao retornar ao local no final da noite, a vítima constatou que o veículo havia sido levado.

A vítima registrou um boletim de ocorrência e pede ajuda para tentar localizar o veículo. Qualquer informação deve ser repassada ao telefone 190 da Polícia Militar.

