Buscas por Camila entram no quinto dia

As buscas pela estudante da UFSCar, Camila Almeida Nunes, de 24 anos, desaparecida desde a última quinta-feira (2), chegam ao quinto dia nesta segunda-feira (6). A jovem sumiu enquanto nadava na cachoeira Santana, acompanhada do namorado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as condições climáticas no domingo (5) favoreceram os trabalhos no leito do rio. As equipes realizaram buscas em dois trechos distintos: um percurso de 500 metros a pé, margeando as margens do rio, que levou cerca de duas horas, e outro de 2,5 quilômetros utilizando um caiaque Duck, com duração de aproximadamente quatro horas. O trabalho foi feito de forma minuciosa, explorando pequenos espaços ao longo do caminho.

Para esta segunda-feira (6), uma nova equipe deve retornar ao local para dar continuidade às buscas, concentrando esforços em outras áreas das margens do rio. O caso mobiliza bombeiros, familiares e voluntários, que seguem na esperança de localizar a estudante.

