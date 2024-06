Borracheiro é atropelado por ônibus da Paraty na Vila Prado

SIGA O SCA NO

Movimentação no local da ocorrência - Crédito: Maycon Maximino

Um borracheiro de 53 anos sofreu ferimentos graves na perna após ser atropelado por um ônibus da Viação Paraty em São Carlos, na tarde de hoje (25). O acidente aconteceu na Rua Teodoruteo de Camargo, próximo à UPA da Vila Prado.

Segundo informações, a vítima estava trocando o pneu de um carro quando foi atingida pelo coletivo, que transitava no sentido UPA/Shopping. O motorista do ônibus parou para prestar socorro. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e encaminhou a vítima para o hospital com fraturas na perna esquerda.

