Bandidos invadem condomínio Damha na região e assaltam casa de médico

A casa de um médico ginecologista de 63 anos foi alvo de furto na madrugada desta segunda-feira (9) em um condomínio de alto padrão no bairro Jardim Residencial Damha, em Araraquara. O crime ocorreu por volta das 2h40.

De acordo com informações, o criminoso pulou o muro, arrombou a cerca elétrica e, mesmo após levar choques, seguiu com a ação. Durante o crime, ele tentou furtar um Jeep Commander, mas o veículo foi encontrado danificado nos fundos da residência.

Entre os itens levados estão quatro notebooks — um deles com uma bandeira do Reino Unido estampada —, um videogame, cartões bancários e documentos pessoais do médico e de sua esposa. Na fuga, o criminoso voltou a levar choques.

Câmeras de segurança do imóvel e do condomínio registraram a ação e poderão auxiliar na identificação do suspeito. A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas na região, mas o autor do crime não foi localizado.

Equipes da perícia e da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) estiveram no local na manhã desta segunda-feira para coletar pistas. O caso segue sob investigação.

NOTA DO CONDOMÍNIO:



“O condomínio reafirma seu compromisso inabalável com a segurança de seus moradores. Nossos protocolos de segurança funcionaram conforme o planejado, permitindo uma resposta rápida e eficaz à situação. Estamos em constante processo de aprimoramento de nossas medidas de segurança. Este incidente, embora incomum pela ousadia do perpetrador, serve como um lembrete da importância de nossos investimentos contínuos em tecnologia e treinamento de pessoal. Acreditamos que, com as evidências coletadas, as autoridades serão capazes de identificar e prender o responsável em breve. A Associação Parque Residencial Damha continua dedicada a proporcionar um ambiente seguro e tranquilo para todos os seus moradores, e agradece a compreensão e cooperação de todos durante este evento isolado”.

