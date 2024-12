Asfalto cede e carreta carregada com dormentes tomba na rua Miguel Petroni

Compartilhar no facebook

Carreta carregada com dormentes tombou e causou inconvenientes na rua Miguel Petroni - Crédito: Maycon Maximino

Uma carreta carregada com dormentes, tombou na tarde desta sexta-feira, 13, na rua Miguel Petroni, no Distrito Industrial, em São Carlos. O trânsito nas proximidades ficou confuso e agentes sinalizaram o local e auxiliaram motoristas.

Segundo apurado, o caminhão que transportava os dormentes quebrou. O caminhoneiro optou por desconectar o veículo da carreta e acionou os “pés” que dão suporte à carreta. Porém o peso da carga fez com que o asfalto cedesse e os dormentes, junto com a carreta, tombaram. Ninguém ficou ferido, porém, o acidente causou problema no trânsito.

