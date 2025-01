Aposentado é preso após agredir companheiro em bar no Centro de São Carlos

Violência contra mulher [imagem ilustrativa] - Crédito: Pixabay

Na noite desta sexta-feira (24), por volta das 22h30, uma mulher de 58 anos foi agredida por seu companheiro, um aposentado de 61 anos, em um bar localizado na Rua Riachuelo, no Centro de São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via COPOM para atender uma denúncia de violência contra a mulher. Ao chegar ao local, os policiais foram informados pelo proprietário do bar, que testemunhou o ocorrido, de que o agressor havia desferido um tapa no rosto da vítima durante uma discussão.

Testemunhas que estavam no estabelecimento intervieram para impedir que as agressões se agravassem e afastaram o agressor, que apresentava sinais visíveis de embriaguez e alteração emocional. Ambos foram encaminhados ao Plantão Policial para registro da ocorrência.

A vítima recusou atendimento médico no momento e não apresentou lesões aparentes. Também dispensou as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006).

O agressor foi indiciado pelo crime de lesão corporal e permaneceu à disposição da Polícia Civil.

Leia Também