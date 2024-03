Aposentado é ameaçado após envolver-se com mulher casada

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um aposentado de 68 anos relata estar sendo vítima de ameaças por envolver-se, sem saber, com uma mulher casada.

A vítima relata que conheceu uma mulher em uma "balada", no mês de janeiro deste ano e que desde então mantém um relacionamento com ela, até a última quinta-feira (29), quando passou a receber ameaças de morte, via áudio de whatsapp, de um homem que se apresentou como marido dela, dizendo que havia saído da prisão no dia anterior.

O idoso disse que desconhecia que a mulher fosse casada, até começar a receber as ameaças. Ele registrou um boletim de ocorrência no plantão policial e entregou os áudios à polícia.

