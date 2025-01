Após publicação no SCA, são-carlense diz que perdeu R$ 32 mil em golpe

Celular - Crédito: reprodução/Agência SP

A publicação de um estelionato no São Carlos Agora na manhã desta terça-feira, 21, dando conta que uma mulher de 26 anos teria sido vítima de um golpe e foi lesada em R$ 8 mil na suposta compra de um Ford KA, fez com que leitores entrassem em contato para relatar que também passaram pelo mesmo drama. Um leitor disse que perdeu o equivalente a R$ 32 mil na tentativa de comprar um carro via leilão e que um dos golpistas teria comércio no Mercado Municipal. “Dei a queixa na delegacia, porém, até o momento nada foi resolvido. Dei todas as informações necessárias as autoridades ainda não fizeram nada”, desabafou.

A vítima pediu para ter o nome preservado e em boletim de ocorrência relatou os momentos de irritação e desgosto com um sonho que se tornou em pesadelo.

Com 53 anos e residente na Vila São José, o são-carlense se encantou por um Voyage e no dia 20 de dezembro do ano passado teve a notícia por parte da empresa leiloeira, que o seu lance teria sido vencedor e fez a transferência de R$ 26.345,00. A transação, segundo ele, teria sido realizada pelo site.

Posteriormente, continua o relato, foi chamado pelo aplicativo WhatsApp para finalizar a compra e o interlocutor pediu para que fosse feito um pagamento de uma taxa de R$ 3.889,00 para uma suposta liberação do veículo pelo Detran.

A vítima fez todos os pagamentos e a partir daí o golpista parou de responder e os telefones que constam no site não o atendem. A vítima relata ainda que forneceu todos os prints às autoridades, bem como os comprovantes dos pagamentos.

