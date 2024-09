Após colisão, aposentado acusa motorista de agressão na SP-310

SIGA O SCA NO

Rodovia Washington Luís - Crédito: divulgação

Um aposentado de 66 anos acusa o motorista de um caminhão-guincho de agressão. O caso teria ocorrido por volta das 21h45 desta quinta-feira, 19, no km 238 na rodovia Washington Luís (SP-310).

A vítima disse que dirigia sua Tracker quando tentou a ultrapassagem no caminhão-guincho, ocorrendo colisão lateral. Os motoristas pararam e em seguida, segundo a vítima, o motorista do caminhão-guincho fez fotos da placa do seu veículo. Por discordar, fez questionamentos, ocorrendo discussão e empurrões.

Receoso, o aposentado disse que se armou de uma barra de ferro que estaria em seu carro para se defender e fez fotos do caminhão. O motorista se alterou e deu um tapa em sua mão, mandando o celular para o mato. A barra de ferro caiu no chão e o acusado teria pego. Ambos voltaram a discutir o acusado teria dado um tapa em seu rosto, lesionando o olho direito. Em seguida o acusado saiu o local, mas a vítima o perseguiu, perdendo de vista quando o motorista teria entrado na alça que dá acesso à Avenida Capitão Luís Brandão. O caso foi registrado em BO na CPJ.

