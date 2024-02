Após ameaças, criminoso rouba celulares de casal no Jardim Macarengo

Viatura Polícia Militar no Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um casal foi vítima de um assalto por volta das 2h40 desta quarta-feira, 21, em um prédio de apartamentos na rua Jacinto Favoretto, no Jardim Macarengo.

A mulher de 29 anos disse que ambos dormiam, quando o desconhecido arrombou um dos portões do prédio e conseguiu abrir a janela do seu apartamento.

As vítimas acordaram e notaram que o criminoso tentava passar por entre as grades. Tentaram dialogar para que não entrassem, porém o desconhecido forçava as grades e ameaçava. Para evitar que ele tivesse acesso o imóvel as vítimas entregaram os celulares e o bandido fugiu. O caso foi registrado na CPJ.

