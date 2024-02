Aluno ameaça de morte diretora de escola no Zavaglia, em São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um boletim de ocorrência foi confeccionado nesta segunda-feira, 19, na CPJ, dando conta que um adolescente, na companhia da própria mãe, teria ameaçado de morte a diretora de 43 anos da Escola Estadual João Baptista Gasparini, no Jardim Zavaglia, em São Carlos.

De acordo com a autoridade escolar, o adolescente em questão, desde o retorno às aulas, no dia 15 de fevereiro, apresentaria um comportamento agressivo e teria atos de indisciplina. Teria inclusivo, em dias alternados, pulado o muro da escola e retornado ainda mais revoltado.

Nesta segunda-feira, convocou a mãe e estaria em reunião com ela, com o filho e vice-diretor sobre o cumprimento do regimento escolar e boas maneiras. Em dado momento, o adolescente teria se exaltado e saído da sala.

Momentos depois, já na saída da escola, o adolescente passou a ameaçar de morte a diretora, salientando que iria buscar uma arma para “dar um fim nela” e no seu veículo. O caso será investigado pela Polícia Civil.

