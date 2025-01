Acusados de participar de assalto e agressão a médico em Matão são presos em São Carlos

Um dos acusados de participar do assalto é encaminhado à sede da DIG - Crédito: Maycon Maximino

Três homens, acusados de participar de um assalto a uma casa de um médico em Matão foram detidos na manhã desta sexta-feira, 24, após uma força tarefa de policiais civis e militares. Três foram presos e um quarto comparsa continua foragido. Um quinto integrante da quadrilha já está preso.

O crime aconteceu na madrugada do dia 26 de julho do ano passado, uma sexta-feira. Cinco homens invadiram a casa de um médico de 61 anos no bairro Nova Matão, em Matão e estariam em dois veículos (Um Gol e um Ônix) para praticar um assalto. Porém, entraram em confronto com a vítima que reagiu e foi violentamente agredida. Os desconhecidos fugiram.

A partir daí a Polícia Civil de Matão iniciou as investigações e chegou a deter no mês de outubro, em São Carlos. L.K.S., 32 anos, que estaria em uma casa no Jardim Beatriz. Havia contra ele um mandado de prisão temporária e acabou liberado dias depois.

Sob o comando do delegado Alfredo Gagliano Júnior, de Matão, em parceria com a Delegacia de Investigações Gerais (DIG), de São Carlos, as investigações continuaram e conseguiram provas de que a quadrilha especializada em roubos a residências estaria em São Carlos e nas primeiras horas desta sexta-feira, 24, policiais civis da DIG de São Carlos e de Matão, apoiados pela Força Tática de São Carlos e do Canil do BAEP de Ribeirão Preto, cumpriram quatro mandados de busca e apreensão e cumprimento de prisão preventiva e detiveram na Vila Jacobucci, Jardim Santa Felicia e Cidade Aracy, C.G.D.S., 26 anos, R.H.M.V. e novamente L.K.S., 32 anos que foram encaminhados à DIG de São Carlos. Um quarto comparsa continua foragido. Todos estão envolvidos ao assalto à casa do médico em Matão e irão responder pelo crime na cidade onde foi cometido o delito.

