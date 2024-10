Acusado de espancar mulher, homem é detido pela GM na Vila Prado

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Guardas municipais foram solicitados por volta das 23h desta terça-feira, 29, para atender um caso de violência doméstica, onde denúncias davam conta que uma mulher estaria sendo espancada por um homem em frente à E.E. Jesuíno de Arruda, na Vila Prado.

No local, os GMs viram um homem em pé e próximo a ela, uma mulher caída no chão. Foi feita a abordagem e constatado que a vítima estava com hematomas no rosto e dores pelo corpo.

Diante dos fatos, o homem foi detido, e encaminhado à CPJ juntamente com a vítima para as deliberações de praxe.

