Acusado de assaltar residência, casal é detido em Santa Rita do Passa Quatro

Policiais militares de Santa Rita do Passa Quatro foram solicitados via Copom para averiguar um possível roubo em andamento e no local dos fatos, abordaram uma mulher em frente a uma casa. Com ela, nada de ilícito. Porém notaram o portão aberto e na garagem estava um Honda Civic prata, que seria produto de roubo ocorrido na terça-feira, 10, naquela cidade.

Em revista, perceberam que havia dentro do carro vários objetos e simultaneamente um suspeito armado fugiu pelos telhados de casas vizinhas.

Os PMs solicitaram apoio e foi feito o cerco e após buscas, localizaram o suspeito que estava em um terreno e teria dispensado a arma que trazia nas mãos. Acusados de estarem envolvidos no assalto, o casal foi encaminhado ao plantão policial de Porto Ferreira, bem como o carro, arma de fogo e objetos que estavam no Civic.

