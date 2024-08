Acidente na Vila Nery deixa jovem ferido

SIGA O SCA NO

Vítima sendo socorrida - Crédito: Maycon Maximino

Um jovem de 20 anos ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na noite desta quinta-feira, 1, na Vila Nery. O motociclista trafegava pela rua Padre Teixeira quando colidiu com um veículo Belina que realizava uma conversão à esquerda na rua Major Manoel Antônio de Mattos.

Com o impacto, a vítima sofreu um corte profundo na perna após bater no para-choque do carro.

Equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e prestou os primeiros socorros ao motociclista, que foi encaminhado para a Santa Casa para receber atendimento médico.

