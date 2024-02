Com a presença da deputada estadual Thainara, Frente Democrática de São Carlos será lançada nesta segunda

Crédito: divulgação

A Frente Democrática pela Reconstrução de São Carlos será lançada na segunda-feira (19). O ato marca união de seis partidos políticos, oficializa a Federação Brasil da Esperança em São Carlos, formada por PT, PV e PC do B, e instala o Conselho Político, que também será composto pelo PSB, PSD e Cidadania.

A deputada estadual Thainara Faria (PT) e o secretário geral do PT, ex-deputado federal pelo Rio Grande do Sul, o médico Henrique Fontana, estarão presentes. Além de Newton Lima, duas vezes prefeito, deputado federal e reitor da UFSCar, e do ex-prefeito e ex-reitor Oswaldo Barba, participam do ato os presidentes e representantes dos cinco partidos, pré-candidatos e pré-candidatas a vereador, militantes e simpatizantes.

“Nosso projeto de discutir São Carlos para apresentar uma candidatura nas eleições de outubro ganhou forte apoio dentro do PT, entre os partidos da Federação Brasil da Esperança e agora começamos a ampliar o leque de apoiadores”, observou Erick Silva, presidente do PT São Carlos. Segundo ele, as conversas com outros partidos estão bem adiantadas. “Nossa expectativa é anunciar novos apoios em breve”, frisou.

“O nome Frente Democrática não é por acaso, trabalhamos para ter ao nosso lado todos os partidos que formam a base do governo do presidente Lula porque esse é o caminho para colocarmos São Carlos de volta no ritmo do crescimento econômico com justiça social”, detalhou o ex-prefeito Newton Lima e coordenador do Participa São Carlos.

De acordo com Newton Lima, a avaliação dos integrantes da Frente Democrática é que São Carlos ficou abandonada nos últimos 11 anos porque as gestões deixaram de fazer políticas públicas, abriram mão da participação popular e não foram capazes de fazer bons projetos para buscar recursos externos.

Para o coordenador da Frente Democrática pela Reconstrução de São Carlos, Carlos Martins, o ato de lançamento abre uma etapa importante no calendário eleitoral. “A partir de 7 de março a janela partidária estará aberta até 5 de abril e, ao lado da construção de um plano de governo que está a todo vapor pelo Participa São Carlos, queremos atrair todas as pessoas que desejam uma cidade melhor”, frisou.

Lançado em agosto de 2023, o Participa São Carlos (www.participasaocarlos.com.br) reúne cerca de 200 pessoas em 24 Núcleos Temáticos que estão diagnosticando os principais problemas da cidade e propondo as melhores soluções. “O Participa São Carlos também está aberto à participação popular, basta acessar o site e encaminhar as contribuições”, explicou Carlos Martins.

Convite – O ato de lançamento será às 19 horas do dia 19.02 (segunda) na Maison Flamboyant, espaço de eventos localizado na avenida Caroline Garcia Batista, Santa Felícia (rotatória do avião). Todas as pessoas interessadas estão convidadas e podem confirmar presença pelo whatsapp 16 99771 3413.

Da assessoria de imprensa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também