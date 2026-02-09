Preço do café cai e pacote de 500 gramas pode ser encontrado a R$ 24 em São Carlos

O produto no superpercado: valor está bem abaixo do praticado em 2025, mas produto continua caro - Crédito: SCA

Em comparação com o início do ano passado, que começou com o preço do café nas alturas, 2026 se inicia com uma situação bastante diferente. Neste ano, o preço do café deve continuar em queda, mas não ficará barato. Em São Carlos, marcas do pacote de 500 gramas, que nunca ficaram abaixo de R$ 30, já podem ser encontradas até por R$ 24. Marcas mais famosas e caras, que custavam cerca de R$ 40 por 500 gramas, agora podem ser encontradas por R$ 30.

Em fevereiro de 2025, o café teve a maior inflação acumulada em 12 meses desde a introdução do real. O preço motivou até mesmo a venda de um café fake, feito de lixo de lavoura.

Apesar de o clima ajudar a safra atual, os últimos anos foram marcados por colheitas ruins, causadas pelo calor e pela seca. Com isso, os cafezais ainda não se recuperaram o suficiente para atender toda a demanda. Por isso, a queda dos preços deve ser pequena, como já vem acontecendo.

O economista Sérgio Perussi explica que o preço do café diminuiu um pouco, mas continua elevado. “A produção brasileira se recuperou da seca de 2024 e vem apresentando recordes, aumentando a oferta do produto no mercado interno. A produção global também se recuperou frente à estiagem no hemisfério norte, principalmente na Ásia, onde o Vietnã, segundo produtor mundial de café, atrás do Brasil, que é o primeiro, também teve sua produção estabilizada”, diz.

Mesmo assim, a queda do preço do café no varejo, atualmente, não compensa a forte alta ocorrida em 2024, pois o consumo mundial também está em alta e pressiona os preços para cima.

Segundo ele, a expectativa é que os preços ora presentes no mercado brasileiro se estabilizem em níveis ainda elevados, comparativamente aos anos anteriores, apesar de um pouco mais baixos.

Preço do Café caiu em relação a 2025.

PRODUÇÃO DEVE CRESCER 17% – A produção brasileira de sacas beneficiadas de café pode ser recorde e subir 17,1% em 2026, de acordo com projeção divulgada nesta quinta-feira (5) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Segundo o 1º Levantamento da Safra de Café em 2026, o volume produzido deve somar 66,2 milhões de sacas beneficiadas, superando o ciclo anterior, de 2025.

“Se confirmado o resultado, este será um novo recorde na série histórica da Companhia, ultrapassando a safra de 2020, quando foram colhidas 63,1 milhões de sacas”, informou a Conab.

MAIS TERRA E PRODUTIVIDADE – O crescimento se deve a fatores como o aumento de 4,1% na área usada para a produção, também em relação ao ano passado. A estimativa é que 1,9 milhão de hectares sejam plantados na atual temporada.

A Conab projeta ainda elevação de 12,4% na produtividade em relação à safra passada, com uma colheita de 34,2 sacas por hectare.

De acordo com a companhia, a melhora da produtividade se deve às condições climáticas mais favoráveis e à adoção de tecnologias e boas práticas de manejo nas lavouras.

ARÁBICA E CONILON – Com relação à produção de café arábica, a colheita estimada é de 44,1 milhões de sacas – aumento de 23,3% na comparação com o ciclo de 2025.

“Essa elevação é atribuída ao crescimento da área em produção, às condições climáticas mais favoráveis e à bienalidade positiva”, detalhou a companhia.

A expectativa é também de aumento na colheita do café tipo conilon. A safra estimada é de 22,1 milhões de sacas, o que representa alta de 6,4% na comparação com a produção obtida em 2025.

De acordo com a Conab, se confirmada essa projeção, será estabelecido novo recorde, motivado pelo crescimento da área em produção e pelas condições climáticas mais favoráveis até o momento.

Leia Também