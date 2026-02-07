Governo estadual investe R$ 111,1 milhões na região Central de SP

As obras incluem reformas nas quadras esportivas, cozinhas, refeitórios e salas de aula de unidades que atendem estudantes do Ensino Fundamental e do Ensino Médio - Crédito: Agência SP

O Governo de São Paulo concluiu 287 obras em escolas e creches na Região Central, no período entre janeiro de 2023 e dezembro de 2025, totalizando um investimento recorde de R$ 111,1 milhões. Na atual gestão, também foram inauguradas três unidades do Programa Creche Escola, nas cidades de Américo Brasiliense, Motuca e São Carlos. Os espaços são destinados a crianças de zero a cinco anos de idade.

Os resultados em 36 meses superam em 322% o número de intervenções e em 135,1% o valor registrado no período de 2019 a 2022 na região.

Em três anos, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) revitalizou 139 prédios escolares de 26 cidades da região, com construções e reparos realizados por meio da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) ou de acordos com prefeituras municipais. Em todo o estado, o investimento nas escolas estaduais alcançou R$ 3 bilhões.

As obras incluem reformas em quadras esportivas, cozinhas, refeitórios e salas de aula de unidades que atendem estudantes do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Também foram revitalizados fachadas e telhados, além de realizadas adequações de acessibilidade e climatização nas escolas.

Apenas em 2025, o aporte em infraestrutura para revitalizar a rede da região Central foi superior a R$ 30,2 milhões, e foram entregues 119 obras no último ano.

Fabrício Moura Moreira, presidente da FDE, comemora a importância do trabalho em conjunto para o alcance do resultado. “É com muita alegria que nós anunciamos mais um recorde. São mais de R$ 3 bilhões investidos em três anos de gestão em todo o estado. Isso se deve ao esforço de muitas pessoas, uma equipe dedicada que trabalha muito para melhorar a infraestrutura das nossas escolas. Estamos ampliando, a cada ano, o volume de obras entregues. Isso é muito importante para garantir que as nossas escolas estejam em boas condições para receber os nossos estudantes”.

