Com presença de Geraldo Alckmin, LATAM inaugura hangar de R$ 40 milhões em São Carlos

26 Set 2025 - 17h51Por Da redação
Novo hangar foi projeto para manutenção do 787 - Crédito: SCANovo hangar foi projeto para manutenção do 787 - Crédito: SCA

Nesta sexta-feira (26), o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, esteve na oficina de manutenção da LATAM para participar da inauguração do novo hangar da empresa, resultado de um investimento de R$ 40 milhões, que gerou 300 empregos diretos. Este é o maior investimento da companhia aérea na unidade na última década.

O MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) recebeu a nova estrutura, construída em apenas 10 meses, especializada na manutenção pesada de aeronaves Boeing 787 Dreamliner. “Tenho a alegria de estar aqui na LATAM vinte anos depois de, como governador, poder ampliar a pista do Aeroporto Estadual Mário Pereira Lopes. As obras de ampliação foram pedidas pelo comandante Rolim, e nós as realizamos. Na época, a TAM cumpriu com tudo o que havia no acordo e, hoje, temos a satisfação de estar neste centro de manutenção, que é o maior da América do Sul e um dos maiores do Hemisfério Sul. Um investimento importante, que vai gerar mais 300 empregos, com um aporte de R$ 40 milhões”, destacou Alckmin.

O CEO da LATAM, Jerome Cadier, também ressaltou os avanços do MRO. “É emocionante ver São Carlos consolidada como um verdadeiro polo de desenvolvimento aeroespacial do Brasil, que, além da manutenção de excelência, abriga também a nossa Escola de Mecânicos e um histórico de inovação contínua”, afirmou.

Com a nova estrutura, o LATAM MRO de São Carlos passa a realizar as manutenções pesadas (checks) da frota de Boeing 787 das afiliadas do grupo LATAM, que antes eram feitas fora do Brasil. Isso representa ganhos em competitividade, redução de custos e maior agilidade no retorno das aeronaves às operações. O hangar também está preparado para pintura de aeronaves de grande porte e para a manutenção preventiva de até três Airbus A320 simultaneamente.

O projeto ainda incorporou tecnologias avançadas já utilizadas em outros hangares do complexo, como o uso de drones para inspeção dos aviões e carrinhos autônomos de logística, verdadeiros exemplos da cultura de inovação permanente do LATAM MRO.

