Vigilância Epidemiológica reforça que Adolfo Lutz é o laboratório referenciado para exames da Covid-19

Na tarde desta terça-feira, 14, a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal, através da Vigilância Epidemiológica, emitiu nota oficial salientando que o Instituto Adolfo Lutz é o único laboratório para emitir laudos oficiais de exames relacionados ao Covid-19.

Na nota, salienta que laboratórios particulares podem realizar o exame. Porém os resultados somente são aceitos se o laboratório em questão for credenciado pelo IAL.

NOTA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE SÃO CARLOS

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa que o Instituto Adolfo Lutz (IAL) é o laboratório referenciado pelo Governo do Estado de São Paulo para a realização de exames da Covid-19.

Laboratórios particulares podem realizar o exame, porém esses resultados somente são aceitos se o laboratório em questão for credenciado pelo IAL, caso contratório, o município deve aguardar a contraprova oficial para confirmação ou não do caso. A Santa Casa de São Carlos, Hospital Universitário (HU), a UNIMED, Norden Hospital e Clinica AmorSaúde, todos integrantes do Comitê Emergencial de Combate ao Coronavírus, seguem as mesmas orientações e só entendem como casos confirmados aqueles reconhecidos pelo Adolfo Lutz.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também