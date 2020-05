Sobe para 4 os casos confirmados de Covid-19 em Ibaté

O Gabinete de Prevenção e Monitoramento do Coronavírus de Ibaté atualiza nesta segunda-feira (04), através do Boletim nº 50, os dados de notificações do novo coronavírus [Covid-19], no município.

Ibaté registra o acréscimo de mais 03 casos pisitivos por Covid-19. O resultado foi divulgado por laboratórios credenciados pelo Ministério da Saúde.

Portanto, até o momento, Ibaté passa a registrar 04 (quatro) casos confirmados; 02 (dois) casos suspeitos em isolamento domiciliar, que aguardam resultados de exames; e 19 (dezenove) casos negativados para o novo coronavírus.

